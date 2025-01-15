Український воротар вийде з перших хвилин проти Сельти.
Андрій Лунін, Getty Images
15 січня 2025, 14:59
У рамках 1/8 фіналу Кубка Іспанії мадридський Реал прийматиме на своєму полі Сельту.
Яке повідомляє Madrid Xtra, посилаючись на слова головного тренера "вершкових" Карло Анчелотті, український воротар Реала Андрій Лунін братиме участь у майбутньому кубковому протистоянні.
25-річний українець зіграє проти Сельти з перших хвилин.
Матч Реал Мадрид — Сельта Віго відбудеться у четвер, 16 січня, о 22:30 за київським часом.