Каталонський клуб здобув непросту перемогу.
Еспаньйол - Вальядолід, getty images
18 січня 2025, 00:03
У рамках 20-го туру іспанської Ла Ліги Еспаньйол приймав на своєму полі Реал Вальядолід.
На 31-й хвилині Пуадо вивів господарей уперед, проте на 57-й хвилині Санчес зумів повернути паритет на табло.
На 74-й хвилині гол Роберто Фернандеса приніс до активу каталонського клубу три очки.
Еспаньйол - Вальядолід 2:1
Голи: Пуадо, 31 Фернандес, 74 - Санчес, 57
Еспаньйол: Гарсія — Ель-Хілалі, Кумбулла, Кабрера, Оліван — Лосано (Фернандес, 63) — Хунке, Техеро (Еспосіто, 63), Крал, Пуадо — Веліс (Калеро, 80)
Вальядолід: Гейн — Перес, Джума Бах, Санчес, Роса — Перес, Юріч (Ндіає, 82), Мартін Ріелвес — Тухамі, Маркос, Моро (Амалла, 57)
Попередження: Ель-Хілалі, Оліван — Юріч, Амалла