Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Іспанії, що відбувся 18 січня 2025 року.

У рамках 20-го туру іспанської Ла Ліги Жирона зазнала домашньої поразки від Севільї з рахунком 1:2.

Каталонці відкрили рахунок на 37-й хвилині завдяки голу Арнау Мартінеса, якому асистував Віктор Циганков, проте у подальшому севільцям вдалося переломити хід протистояння на свою користь.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Жирона — Севілья у рамках 20 туру іспанської Ла Ліги-2024/25:

Жирона — Севілья 1:2

Голи: Мартінес, 37 - Ньїгес, 59, Лукебакіо, 88

Жирона: Гассаніга — Мартін, Лопес, Крейчі, Блінд — Аспрілья (ван де Бек, 68), Циганков, Ромеу (Ельмер Соліс Ромеро, 69), Мартін, Хіль (Порту, 89) — Руїс (Стуані, 68)

Севілья: Нюланд — Кармона, Баде, Гудель, Педроса (Салас, 71) — Соу (Агуме, 90), Самбі Локонга, Ньїгес — Лукебакіо (Санчес, 90), Ромеро (Еджуке, 82), Варгас (Ідумбо Музамбо, 71)

Попередження: Ромеро — Педроса, Кармона, Ньїгес