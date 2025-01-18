Іспанія

Каталонці відкрили рахунок у першому таймі, проте після перерви не змогли утримати результат.

У рамках 20-го туру іспанської Ла Ліги каталонська Жирона приймала на своєму полі Севілью.

Каталонці відкрили рахунок на 36-й хвилині завдяки зусиллям Арнау Мартінеса, тоді як асистував йому український вінгер Віктор Циганков, який зіграв вперше у старті з 27 листопада 2024 року через травми.

Утім, отримати переможний результат Жироні після перерви не вдалося. Спочатку Сауль повернув паритет на табло на 59-й хвилині, а вже під саму завісу протистояння Лукебакіо встановив підсумковий рахунок 2:1 на користь Севільї.

Жирона — Севілья 1:2

Голи: Мартінес, 37 - Ньїгес, 59, Лукебакіо, 88

Жирона: Гассаніга — Мартін, Лопес, Крейчі, Блінд — Аспрілья (ван де Бек, 68), Циганков, Ромеу (Ельмер Соліс Ромеро, 69), Мартін, Хіль (Порту, 89) — Руїс (Стуані, 68)

Севілья: Нюланд — Кармона, Баде, Гудель, Педроса (Салас, 71) — Соу (Агуме, 90), Самбі Локонга, Ньїгес — Лукебакіо (Санчес, 90), Ромеро (Еджуке, 82), Варгас (Ідумбо Музамбо, 71)

Попередження: Ромеро — Педроса, Кармона, Ньїгес