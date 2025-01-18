Іспанія

"Матрацники" могли врятуватися від поразки, але Антуан Грізманн не реалізував пенальті.

У рамках 20-го туру іспанської Ла Ліги-2024/25 Леганес приймав Атлетіко на Естадіо Мунісіпаль Бутарке.

Протягом першого тайму зустрічі команди не порадували глядачів голами. По перерві Матія Настасич вивів господарів поля вперед. Антуан Грізманн на останній хвилині поєдинку міг урятувати гостей від поразки, але схибив з 11-метрової позначки. Таким чином перервалася 15-матчева переможна серія "матрацників" у всіх турнірах.

Атлетіко з 44-ма очками залишився на першій сходинці турнірної таблиці чемпіонату Іспанії, тоді як Леганес із 22-ма заліковими балами перебуває на 15-й.

Леганес — Атлетіко 1:0

Гол: Настасич, 50

На 90-й хвилині Грізманн не реалізував пенальті (повз ворота)

Леганес: Дмітрович — Росьє, Тапіа (Саенс, 72), Гонсалес, Настасич, Каррера (Брашанац, 46) — Раба (Лопес, 80), Сіссе, Нею, Крус — де ла Фуенте (Гарсія, 85)

Атлетіко: Облак — Моліна (Льоренте, 60), Ле Норман, Ленгле, Галан (Ніньйо, 79) — Сімеоне (Корреа, 65), Де Пауль, Барріос (Коке, 60), Галлагер (Ліно, 46) — Грізманн, Альварес

Попередження: Нею — Барріос, Галан, Ленгле