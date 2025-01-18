Іспанія

Завершився матч чемпіонату Іспанії.

У рамках 20-го туру іспанської Ла Ліги Алавес вирушив на виїзд до Бетіса.

Гості здолали господарів, відправивши в їхні ворота три голи. Бетіс зумів відповісти лише один раз.

Реал Бетіс — Алавес 1:3

Голи: Родрігес, 28 - Гарсія, 10 (пен), 80, 84

Реал Бетіс: Адріан — Сабалі (Бернардо де Соуза, 46), Льоренте, Бартра, Родрігес (Флорес, 71) (Перро, 41) — Форнальс (Рока, 71), Кардосо — Родрігес (Флорес, 71) (Перро, 41), Іско, Еззалзулі (Альтіміра, 60) — Роке

Алавес: Овоно — Теналья, Абкар, Діарра, Санчес — Бланко (Мартінес, 64), Гевара — Вісенте, Гуріді (Бенавідес, 77), Конечни (Стоічков, 77) — Гарсія (Моуріньо, 88)

Попередження: Роке, Льоренте, Іско — Бланко, Абкар, Теналья, Конечни, Діарра

Вилучення: Перро, 55.