Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Іспанії, що відбувся 18 січня 2025 року.

У рамках двадцятого туру іспанської Ла Ліги Хетафе на власному полі зіграв унічию проти каталанської Барселони (1:1).

Напрочуд цікавим та інтригуючим видалось протистояння, у першому таймі якого команди обмінялись голами, хоча загалом за ходом матчу перевага "блаугранас" була помітна неозброєним оком.

Команда Ганса-Дітера Фліка в підсумку весь другий тайм намагалась забрати перемогу, виконала 13 ударів у бік воріт, проти жоден із них успіху їй не приніс.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Хетафе — Барселона у рамках 20-го туру іспанської Ла Ліги-2024/25:

Хетафе — Барселона 1:1

Голи: Арамбаррі, 34 — Кунде, 9

Хетафе: Сорія — Іглесіас, Джене, Дуарте, Альдерете, Ріко — Аленья (Перес, 66), Арамбаррі (Сантьяго, 49), Мілья, да Кошта — Уче

Барселона: Пенья — Кунде, Араухо, Кубарсі, Бальде — Педрі, Касадо (де Йонг, 46), Гаві (Ольмо, 62) — Ямал, Левандовські (Торрес, 81), Діас

Попередження: Сантьяго, Джене — Бальде, Діас.