Іспанія

Відповідний комітет тепер візьметься за розгляд ситуації.

У рамках двадцятого туру іспанської Ла Ліги каталонська Барселона втратила очки на полі Хетафе.

Хетафе — Барселона 1:1 Відео гола та огляд матчу Ла Ліги

Окрім чергового нічийного результату гри за участі команди Ганса-Дітера Фліка, цей напружений матч запам’ятається зіткненнями поміж футболістами та тренерами на останніх хвилинах.

Саме тоді, як повідомляють місцеві ЗМІ, стався один із скандальних епізодів протистояння — захисник "блаугранас" Алехандро Бальде вчергове поскаржився головному арбітру на расистські вигуки фанатів із трибун.

Реферы Пабло Гонсалес Фуертес зафіксував звернення гравця в протоколі наступним чином:

"У перерві матчу, перебуваючи ще на полі, Бальде повідомив моєму асистенту, що на його адресу пролунали висловлювання расистського характеру.

Опинившись у роздягальні, я проінформував про це представників обох команд і відповідні служби, приступивши до виконання антирасистського протоколу перед початком другого тайму", — ідеться в протоколі гри, який склав власне головний арбітр матчу.

Повідомляється, що Ла Ліга взяла до відома це звернення, і найближчим часом відповідний комітет розглядатиме справу.