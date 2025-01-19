Відповідний комітет тепер візьметься за розгляд ситуації.
Алехандро Бальде, Getty Images
19 січня 2025, 08:35
У рамках двадцятого туру іспанської Ла Ліги каталонська Барселона втратила очки на полі Хетафе.
Хетафе — Барселона 1:1 Відео гола та огляд матчу Ла Ліги
Окрім чергового нічийного результату гри за участі команди Ганса-Дітера Фліка, цей напружений матч запам’ятається зіткненнями поміж футболістами та тренерами на останніх хвилинах.
Саме тоді, як повідомляють місцеві ЗМІ, стався один із скандальних епізодів протистояння — захисник "блаугранас" Алехандро Бальде вчергове поскаржився головному арбітру на расистські вигуки фанатів із трибун.
Реферы Пабло Гонсалес Фуертес зафіксував звернення гравця в протоколі наступним чином:
"У перерві матчу, перебуваючи ще на полі, Бальде повідомив моєму асистенту, що на його адресу пролунали висловлювання расистського характеру.
Опинившись у роздягальні, я проінформував про це представників обох команд і відповідні служби, приступивши до виконання антирасистського протоколу перед початком другого тайму", — ідеться в протоколі гри, який склав власне головний арбітр матчу.
Повідомляється, що Ла Ліга взяла до відома це звернення, і найближчим часом відповідний комітет розглядатиме справу.