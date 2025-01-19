Іспанія

Австрієць вийшов на заміну в матчі проти Лас-Пальмас.

Давід Алаба повернувся на поле через 399 днів після травми коліна.

Захисник Реала вступив у гру на 76-й хвилині матчу з Лас-Пальмасом (4:1) у 20-му турі Ла Ліги, замінивши Антоніо Рюдігера.

Алаба з'явився на полі вперше з 17 грудня 2023 року. Австрієць зазнав розриву хрестоподібної зв'язки лівого коліна і супутньої травми меніска в матчі Ла Ліги з Вільярреалом (4:1) і переніс дві операції на коліні.

Раніше повідомлялося, що Камавінга вилетів мінімум на три тижні.