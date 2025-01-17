Іспанія

Півзахисник Реала травмувався.

Реал на своєму офіційному сайті повідомив, що травму отримав універсал команди Едуардо Камавінга.

За даними пресслужби, футболіст травмував ліве стегно. Клуб не повідомляє про терміни відновлення.

За даними Marca, француз може пропустити три тижні. Його повернення може збігтися з матчем Ла Ліги проти Атлетіко, який відбудеться 9 лютого.

Цього сезону Камавінга провів вісім матчів у чемпіонаті Іспанії, в яких відзначився двома асистами.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Реал Мадрид — Сельта.