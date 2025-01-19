Іспанія

Форвард забив свій 300-й гол.

Нападник мадридського Реала Кіліан Мбаппе досяг позначки в 300 голів на клубному рівні. Француз оформив дубль у матчі Ла Ліги проти Лас-Пальмаса (4:1).

Перший із двох голів 26-річного гравця в поєдинку став для нього 300-м за клуби з початку професійної кар'єри.

Форвард 18 разів відзначився за "вершкових", 256 разів вразив ворота в кольорах ПСЖ, а також 27 разів забив за Монако.

Нагадаємо, Кіліан Мбаппе перебрався в Реал із ПСЖ влітку минулого року на правах вільного агента. За парижан зірковий футболіст виступав протягом семи років. Мбаппе знадобилося 30 матчів для досягнення показника в 18 голів за команду Карло Анчелотті у всіх турнірах.