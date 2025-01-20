Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Іспанії, що відбувся 19 січня 2025 року.

У рамках двадцятого туру іспанської Ла Ліги мадридський Реал на власному полі обіграв Лас-Пальмас (1:1).

Для команди Карло Анчелотті ця гра розпочалась із пропущеного м’яча вже на 26 секунді.

Але в подальшому хід гри був побудований таким чином, що Реал домінував за всіма показниками, і вже до перерви рахунок міг би ставати зовсім непристойним на користь господарів поля.

А в другому таймі Лас-Пальмас вилученням у власному складі додатково погіршив своє й без того важке становище.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Реал — Лас-Пальмас у рамках 20-го туру іспанської Ла Ліги-2024/25:

Реал — Лас-Пальмас 4:1

Голи: Мбаппе, 18 (пен.), 36, Діас, 33, Родріго, 57 — Сілва, 1

Реал: Куртуа — Л. Васкес (Лоренсо, 87), Асенсіо, Рюдігер (Алаба, 77), Ф. Гарсія — Вальверде, Беллінгем, Себальйос (Чема, 83) — Діас (Браїм, 77), Мбаппе, Родріго (Ендрік, 83).

Лас-Пальмас: Сіллессен — Ерсог (Б. Рамірес, 46), Суарес, Маккенна, Мармоль, А. Муньйос (Лойодіс, 58) — С. Рамірес (Кардона, 80), Х. Муньйос, Родрігес, Молейро (Фустер, 58) — Сілва (Макберні, 69).

Попередження: С. Рамірес