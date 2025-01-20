Іспанія

"Вершкові" очолили таблицю Ла Ліги.

Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті висловився після перемоги над Лас-Пальмас (4:1) в рамках 20-го туру іспанської Ла Ліги. Його слова наводить AS.

"Це був такий самий важкий тиждень, як і завжди, коли ви отримуєте удар, і ви повинні бути з командою, підтримувати її. Звичайно, програвати в класико важче, але єдиний спосіб домогтися успіху у важкій ситуації — це бути самокритичним і позитивним.

Так, я думаю, що Реал критикують жорсткіше, ніж інші команди. Але критика буває різна. Свист на Бернабеу — це та критика, яка зачіпає. Це означає, що фанати незадоволені, і це мотивує. Це сигнал прокинутися. Гра проти Сельти допомогла нам прокинутися, і ми показали свої сильні сторони.

У мене одне життя, і я насолоджуюся ним. Я намагаюся з усіх сил. "Мадрид" допомагає мені отримувати задоволення", — заявив Анчелотті.