Іспанець пропустить найближчі матчі "блаугранас".
Дані Ольмо, Getty Images
21 січня 2025, 12:46
Півзахисник Барселони Дані Ольмо не зможе допомогти своїй команді у найближчих матчах. Про це повідомляє Mundo Deportivo.
Нагадаємо, 26-річний іспанець отримав пошкодження у минулому матчі Ла Ліги проти Хетафе (1:1). Після гри з'ясувалося, що у нього розтягнення литкового м'яза на правій нозі.
За інформацією джерела, футболіст пропустить близько десяти днів.
Таким чином, Ольмо пропустить найближчі матчі проти Бенфіки (21 січня) у Лізі чемпіонів та Валенсії (26 січня) у Ла Лізі. Є можливість, що він встигне відновитися до матчу проти Аталанти — 29 січня.
Цього сезону Ольмо провів 18 матчів, у яких забив шість голів та віддав три асисти.
Нагадаємо, матч Бенфіка — Барселона відбудеться сьогодні, 21 січня, о 22:00 за Києвом.