Іспанія

Іспанець пропустить найближчі матчі "блаугранас".

Півзахисник Барселони Дані Ольмо не зможе допомогти своїй команді у найближчих матчах. Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Нагадаємо, 26-річний іспанець отримав пошкодження у минулому матчі Ла Ліги проти Хетафе (1:1). Після гри з'ясувалося, що у нього розтягнення литкового м'яза на правій нозі.

За інформацією джерела, футболіст пропустить близько десяти днів.

Таким чином, Ольмо пропустить найближчі матчі проти Бенфіки (21 січня) у Лізі чемпіонів та Валенсії (26 січня) у Ла Лізі. Є можливість, що він встигне відновитися до матчу проти Аталанти — 29 січня.

Цього сезону Ольмо провів 18 матчів, у яких забив шість голів та віддав три асисти.

Нагадаємо, матч Бенфіка — Барселона відбудеться сьогодні, 21 січня, о 22:00 за Києвом.