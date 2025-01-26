Іспанія

Колумбієць проводить потужний сезон.

Мадридський Реал розглядає варіант із купівлею нападника Астон Вілли Джона Дурана. Про це повідомляє журналіст Санті Ауна.

За інформацією джерела, незважаючи на інтерес з боку Реала та ПСЖ, сам 21-річний колумбійський футболіст вивчає можливість переходу в саудівський Ан-Наср, де йому пропонують в рази більшу зарплатню ніж може собі дозволити мадридський та паризький клуби.

Чинна угода гравця з клубом розрахована до 30 червня 2030 року.

Цього сезону Джон Дуран взяв участь у 28 матчах Астон Вілли у всіх турнірах, в яких відзначився 12 голами.