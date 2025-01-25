Іспанія

Четверта поспіль поразка команди Ягоби Аррасате в усіх турнірах.

Мальорка в рамках 21-го туру іспанської Ла Ліги-2024/25 приймала Бетіс на Естаді Мальорка Сон Муа.

Господарі поля виглядали краще в першому таймі, але до перерви відкрити рахунок не вдалося жодній із команд. У другій половині зустрічі гості перехопили ініціативу, у підсумку зумівши скористатися вилученням із боку суперника. Пізнє взяття воріт у виконанні Седріка Бакамбу, який вийшов на поле з лави запасних, принесло їм перемогу.

Мальорка з 30-ма заліковими балами залишилася на шостій сходинці турнірної таблиці чемпіонату Іспанії, тоді як Бетіс із 28-ма очками тепер іде дев'ятим.

Мальорка — Бетіс 0:1

Гол: Бакамбу, 90+6

Мальорка: Грейф — Маффео (Морей, 90), Раїльйо, Копете, Мохіка — Маскарель, Кошта — Наварро (Санчес, 75), Родрігес, Дардер (Асано, 63) — Ларін (Мурікі, 63)

Бетіс: Адріан — Ортіс, Льоренте, Натан, Аррібас — Кардосо, Іско, Рока (Альтіміра, 46) — Х. Родрігес (П. Гарсія, 74), Роке (Бакамбу, 65), Еззальзулі (Хуанмі, 65)

Попередження: Ларін — Еззальзулі, Бакамбу

Вилучення: Маскарель, 73