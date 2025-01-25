Завершився матч чемпіонату Іспанії.
Севілья - Еспаньйол, Getty Images
25 січня 2025, 21:56
У рамках 21-го туру іспанської Ла Ліги Севілья приймала Еспаньйол.
Команди обмінялися голами, але переможця так і не виявили — 1:1.
Севілья — Еспаньйол 1:1
Голи: Баде, 61 - Кумбулла, 15
Севілья: Нюланд — Санчес (Антонетті, 80), Баде, Гудель, Кармона — Соу, Самбі Локонга, Ньїгес — Лукебакіо, Фернандес (Еджуке, 63), Варгас (Агуме, 83)
Еспаньйол: Гарсія — Ель-Хілалі, Кумбулла, Кабрера, Оліван (Ромеро, 20) — Техеро (Калеро, 72), Лосано (Гонсалес, 67), Крал, Каррерас (Еспосіто, 67) — Фернандес (Веліс, 72), Пуадо
Попередження: Санчес, Фернандес — Техеро, Лосано, Еспосіто.