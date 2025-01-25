Іспанія

Француз допоміг своїй команді здобути легкі три очки.

У рамках 21-го туру іспанської Ла Ліги Реал вирушив у гості до Вальядоліда.

На 31-й хвилині гри Мбаппе забив із передачі Беллінгема: француз і англієць розіграли красиву комбінацію. На 57-й хвилині в ролі асистента для Мбаппе виступив Родріго.

У компенсований час Кіліан реалізував пенальті, який заробив Джуд Беллінгем.

3:0 — впевнена перемога Реала з хет-триком Мбаппе!

Вальядолід — Реал Мадрид 0:3

Голи: Мбаппе, 30, 57, 90+1 (пен)

Вальядолід: Гейн — Перес, Санчес, Торрес, Роса — Тухамі, Мартін Ріелвес, Амалла — Санчес, Маркос (Латаса, 79), Сілла (Чукі, 86)

Реал Мадрид: Куртуа — Асенсіо (Алаба, 68), Чуамені, Рюдігер, Гарсія — Себальйос (Модрич, 68), Вальверде (Агуадо Еррера, 90) — Діас, Беллінгем, Гоес (Гюлер, 73) — Мбаппе (де Соуза, 90)

Попередження: Ріелвес, Амалла — Беллінгем, Себальйос, Мбаппе

Вилучення: Ріелвес, 90.