Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Іспанії, що відбувся 25 січня 2025 року.

У рамках 21 туру іспанської Ла Ліги мадридський Реал розгромив Вальядолід на виїзді з рахунком 3:0.

Єдиним гравцем на обидві команди, який цього вечора забивав м’ячі, виявився нападник "бланкос" Кіліан Мбаппе.

Форвард підкреслив перевагу своєї команди посеред першого тайму, після чого подвоїв її на початку другого, і на завершення відзначився ще й із пенальті.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Вальядолід — Реал Мадрид у рамках 21 туру іспанської Ла Ліги-2024/25:

Вальядолід — Реал Мадрид 0:3

Голи: Мбаппе, 30, 57, 90+1 (пен)

Вальядолід: Гейн — Перес, Санчес, Торрес, Роса — Тухамі, Мартін Ріелвес, Амалла — Санчес, Маркос (Латаса, 79), Сілла (Чукі, 86)

Реал Мадрид: Куртуа — Асенсіо (Алаба, 68), Чуамені, Рюдігер, Гарсія — Себальйос (Модрич, 68), Вальверде (Агуадо Еррера, 90) — Діас, Беллінгем, Гоес (Гюлер, 73) — Мбаппе (де Соуза, 90)

Попередження: Ріелвес, Амалла — Беллінгем, Себальйос, Мбаппе

Вилучення: Ріелвес, 90.