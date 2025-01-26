Іспанія

Поки що, у якості оренди.

Триває чергове зимове трансферне вікно, а отже й турецькі клуби традиційно активно полюють на футболістів із гучними іменами по всьому світу, які при цьому невдало провели першу частину сезону.

Іспанський нападник каталонської Барселони Ансу Фаті точно належить до цього переліку, адже під керівництвом Ганса-Дітера Фліка провів усього 186 хвилин у восьми матчах.

І коли ЗМІ повідомляють про інтерес такого іменитого фахівця, як тренера Фенербахче Жозе Моурінью, безпосередньо до цього футболіста, то, зазвичай, двічі не роздумують.

Утім, не лише "канарки" претендують на іспанця, і в нього є більш цікаві варіанти з лондонськими Тоттенгемом та Вест Гемом зокрема.