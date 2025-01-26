Іспанія

Але були й більш спритні бомбардири.

Напередодні мадридський Реал на виїзді обіграв Вальядолід у рамках двадцять першого туру іспанської Ла Ліги.

Вальядолід — Реал Мадрид 0:3 Відео голів та огляд матчу Ла Ліги

Усі голи в цій зустрічі опинились на рахунку виключно одного футболіста — нападника "бланкос" Кіліана Мбаппе.

Для французького футболіста це був перший хет-трик у Ла Лізі з часів приєднання до "галактікос".

Задля цього досягнення Мбаппе знадобилось 19 матчів у чемпіонаті — стільки ж, скільки свого часу й легендарному нападнику Реала Роналдо.

Швидше за цю пару забивали тричі в одному матчі Ла Ліги лише три гравці — Еммануель Адебайор (14), Гарет Бейл (9) та Руд ван Ністелрой.