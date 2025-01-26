Іспанія

20-річний футболіст продовжить кар'єру в Саудівській Аравії.

Центральний півзахисник Барселони Унаї Ернандес продовжить кар'єру в Саудівській Аравії. Про це повідомляє журналіст Віктор Наварро.

За даними джерела, Аль-Іттіхад перебуває на фінішній прямій щодо трансферу 20-річного іспанця.

Стверджується, що сам Ернандес хоче покинути Барселону, оскільки не бачить перспектив потрапити в головну команду.

Сума угоди складе п'ять мільйонів євро, підкреслило джерело. Варто сказати, що Ернандес неодноразово потрапляв у заявку основної команди Барселони за часів Хаві, але на полі так жодного разу і не з'явився.

У нинішньому сезоні новий головний тренер каталонців Ганс-Дітер Флік жодного разу гравця не залучав.