Іспанія

Колектив Гансі Фліка здобув упевнені три очки.

У рамках 21-го туру чемпіонату Іспанії Барселона на своєму полі приймала Валенсію. Колектив Фліка був на підйомі після феноменальної перемоги в Лізі чемпіонів над Бенфікою (5:4) з ефектним камбеком.

Переможний настрій Барселона перенесла на Валенсію і розгромила «кажанів», погіршивши їхнє становище в Лізі 1.

Барселона залишилася третьою і продовжує наздоганяти Атлетіко і Реал Мадрид.

Барселона - Валенсія 7:1

Голи: де Йонг, 3, Торрес, 8, Діас, 14, Лопес, 24, 45+4, Левандовські, 66, Таррега (аг), 75 - Дуро, 59

Барселона: Щесни — Кунде (Гарсія, 71), Кубарсі, Гарсія, Бальде (Мартін, 60) — де Йонг, Касадо, Лопес — Ямал (Віктор, 71), Торре, Діас (Левандовські, 60)

Валенсія: Мамардашвілі — Фулькьє (Діакабі, 83), Гасеровські, Таррега, Гая (Васкес Алькальде, 60) — Лопес Ногероль (Перес, 60), Пепелу, Герра, Ріоха — Алмейда, Дуро

Попередження: Пепелу.