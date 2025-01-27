Іспанія

Керманич Барселони прокоментував майбутнє власних футболістів.

Каталонська Барселона напередодні обіграла Валенсію в домашньому поєдинку двадцять першого туру іспанської Ла Ліги.

Барселона — Валенсія 7:1 Відео голів та огляд матчу Ла Ліги

Після завершення гри один із питань до головного тренера "блаугранас" Ганса-Дітера Фліка було визначення майбутнього захисника Еріка Гарсії та нападника Ансу Фаті на тлі завершення січневого трансферного вікна та відповідних чуток щодо цих футболістів.

"Гарсія залишається в Барселоні. Я хочу, щоб він був тут. Він — важливий гравець. Я знаю, що він хоче грати постійно, і сьогодні він був у порядку. Він дав нам стабільність і може грати на різних позиціях.

Фаті? У мене немає нової інформації щодо нього. Він хоче залишитись — це добре. Але й інші заслуговували на те, щоб грати сьогодні. Зараз він набагато краще тренується. Він покращився за останній час, і ми йому допоможемо працювати ще краще", — заявив німецький фахівець.

Нагадаємо, що Фаті, зокрема, цікавиться й турецький Фенербахче із Жозе Моурінью на чолі.