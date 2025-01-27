Іспанія

Керманич Барселони прокоментував воротарське питання.

Каталонська Барселона напередодні обіграла Валенсію в домашньому поєдинку двадцять першого туру іспанської Ла Ліги.

Барселона — Валенсія 7:1 Відео голів та огляд матчу Ла Ліги

Після завершення гри один із питань до головного тренера "блаугранас" Ганса-Дітера Фліка було рішення на користь виходу в стартовому складі польського воротаря Войцеха Щесни на тлі серії помилок у важливих матчах, а не іспанця Іньякі Пеньї, який останнім часом відновлювався від травми.

"Сьогодні нам потрібні були гравці зі свіжими ногами. Неймовірно те, як вони в підсумку грали, усі були залучені до гри.

Ми ще не поставили хрест на Войцеху Щесни, він важливий для клубу. Я розумію, що для Іньякі Пеньї ситуація виглядає не найкращим чином, але ми вирішили випустити Щесни сьогодні ввечері після внутрішньої наради", — заявив німецький фахівець.

У наступному турі каталонська Барселона прийматиме Алавес.