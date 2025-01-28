Іспанія

Іспанський захисник розповів про процес свого відновлення.

У жовтні минулого року, у матчі проти Вільярреала, захисник мадридського Реала Дані Карвахаль зазнав розриву передньої хрестоподібної зв'язки, розриву зовнішньої колатеральної зв'язки та розриву підколінного сухожилля правої ноги в зіткненні з Єремі Піно наприкінці гри.

33-річний іспанець розповів про процес свого відновлення, пообіцявши повернутися на найвищий рівень після такої важкої травми.

"Я почуваю себе як звір! Процес мого відновлення просувається добре, я повернуся до рівня свого розквіту, як і раніше… В цьому немає жодних сумнівів", — цитує слова Карвахаля журналіст Фабріціо Романо.

Нагадаємо, що Реал одразу після отримання результатів медичних тестів Дані Карвахаля підписав із ним новий контракт.