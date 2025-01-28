Іспанський захисник розповів про процес свого відновлення.
Дані Карвахаль, Getty Images
28 січня 2025, 10:57
У жовтні минулого року, у матчі проти Вільярреала, захисник мадридського Реала Дані Карвахаль зазнав розриву передньої хрестоподібної зв'язки, розриву зовнішньої колатеральної зв'язки та розриву підколінного сухожилля правої ноги в зіткненні з Єремі Піно наприкінці гри.
33-річний іспанець розповів про процес свого відновлення, пообіцявши повернутися на найвищий рівень після такої важкої травми.
"Я почуваю себе як звір! Процес мого відновлення просувається добре, я повернуся до рівня свого розквіту, як і раніше… В цьому немає жодних сумнівів", — цитує слова Карвахаля журналіст Фабріціо Романо.
Нагадаємо, що Реал одразу після отримання результатів медичних тестів Дані Карвахаля підписав із ним новий контракт.