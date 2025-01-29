Іспанія

Для 36-річного поляка це вже 12 нагорода.

Нападника Барселони та збірної Польщі Роберта Левандовські визнано найкращим польським гравцем за підсумками 2024 року. Про це повідомляє Piłka Nożna.

Для 36-річного поляка це вже 12 подібна нагорода.

Лише двічі за останні 14 років нагорода діставалася іншим футболістам — у 2011 році її отримав Лукаш Фабіанські, а у 2023 році — Пйотр Зелінські.

Нинішнього сезону Левандовські провів 30 матчів, у яких забив 19 голів та віддав три гольові передачі.