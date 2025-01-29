Іспанія

Поляк хоче продовжувати виступи в складі каталонського гранда.

Польський нападник Барселони Роберт Левандовські заявив, що поки не збирається залишати клуб, попри інтерес із Саудівської Про-ліги.

"Я пишаюся своїм віком – мені вже 37 років, і я не соромлюся цього.

Я знаходжуся там, де хочу бути, і моя мета – довести, що вік – це лише цифра. Я все ще здатний досягати тих самих успіхів, що й кілька років тому.

У мене є величезне бажання продовжувати грати, і посмішка, з якою я виходжу на тренування та матчі, не сходить з мого обличчя. Я так само прагну змагатися і завойовувати нові трофеї.

Я почуваюся чудово в Барселоні – як у клубі, так і серед уболівальників. Я щасливий тут і не розглядаю інших місць, де міг би грати", – сказав Левандовські.