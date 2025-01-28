Англія

Бельгієць хоче в столицю Каталонії.

Вінгер Манчестер Сіті Жеремі Доку запропонував свої послуги Барселоні. Про це повідомляє журналіст видання Sport Давид Реверте.

За даними джерела, Доку бажає перейти в "блауграну" на правах вільного агента. Йдеться про угоду, яка розрахована до завершення сезону-2024/2025. Барселона вивчає доцільність оформлення угоди.

У поточному сезоні на рахунку Доку шість голів та сім передач у 22 матчах.

Нагадаємо, Манчестер Сіті підписав лівого захисника Макфарлейна.