Бразилець може стати одноклубником Віктора Циганкова.
Артур Мело, Getty Images
31 січня 2025, 09:55
Півзахисник Ювентуса Артур може змінити клубну прописку, залишившись в Європі, а не в Сантосі, як про це повідомлялось раніше, пише Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, Жирона Віктора Циганкова зацікавлена у запрошенні бразильця і є фаворитом в боротьбі за гравця. Каталонський клуб також намагається домовитись про перехід і з самим футболістом.
Артур Мело вже два дні тому дав згоду на перехід до Сантоса на правах оренди. Остаточне рішення буде ухвалено найближчим часом, і Ювентус розраховує завершити операцію якнайшвидше.
Нагадаємо, восени 2020 року Ювентус заплатив Барселоні за хавбека 72 мільйони євро.