Іспанія

Бразилець може стати одноклубником Віктора Циганкова.

Півзахисник Ювентуса Артур може змінити клубну прописку, залишившись в Європі, а не в Сантосі, як про це повідомлялось раніше, пише Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, Жирона Віктора Циганкова зацікавлена у запрошенні бразильця і є фаворитом в боротьбі за гравця. Каталонський клуб також намагається домовитись про перехід і з самим футболістом.

Артур Мело вже два дні тому дав згоду на перехід до Сантоса на правах оренди. Остаточне рішення буде ухвалено найближчим часом, і Ювентус розраховує завершити операцію якнайшвидше.

Нагадаємо, восени 2020 року Ювентус заплатив Барселоні за хавбека 72 мільйони євро.