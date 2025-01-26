Іспанія

Українець вийшов наприкінці матчу.

У 21-му турі Ла Ліги Райо Вальєкано приймав Жирону на "Естадіо де Вальєкас".

Українець Віктор Циганков залишився на лаві для запасних і з'явився на полі лише на 79-ій хвилині, коли його команда вела в рахунку 1:0 після голу Хіля.

А протягом трьох хвилин Нтека двічі засмутив гостей, дубль з асистів оформив Гарсія. Перемога Райо — 2:1.

Райо обійшов Жирону і піднявся на сьому місце. Каталонці залишились дев'ятими.

Райо Вальєкано — Жирона 2:1

Голи: Нтека, 80, 83 - Хіль, 58

Райо Вальєкано: Баталья Барга — Раціу, Лежен, Мумін, Чаваррія — Де Фрутос (Балліу, 87), Лопес (Гарсія, 58), Сісс (Діас, 77), Ембарба (Валентін, 58) — Камельйо (Нтека, 77), Паласон

Жирона: Гассаніга (Лопес, 46) — Мартін, Хуанпе, Лопес, Блінд (Франсес, 30) — Еррера, Мартін — Аспрілья (Порту, 54), ван де Бек (Циганков, 79), Хіль — Данжума (Стуані, 54)

Попередження: Лопес, Нтека, Лежен — Еррера