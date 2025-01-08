Іспанія

У заявці команди українець змінить Пау Лопеса.

Український воротар Жирони Владислав Крапивцов потрапить до заявки каталонської команди на другу частину сезону в іспанській Ла Лізі. Про це повідомляє AS.

За інформацією джерела, у заявці команди Мічела 19-річний українець замінить Пау Лопеса, який достроково повернувся до Марселя, та був орендований Лансом.

Також зазначається, що Жироні навряд чи вдасться заявити Владислава на два заключні тури Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, Крапивцов став гравцем Жирони у грудні минулого року, підписавши контракт до літа 2029 року.

Після 18 турів Жирона, де виступає ще один українець Віктор Циганков, набрала 25 очок і займає восьме місце.