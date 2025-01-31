Угоду з талановитим іспанцем тепер розраховано до кінця сезону-2029/30.
Гаві, Getty Images
31 січня 2025, 16:27
Центральний півзахисник Гаві оновив свою угоду з Барселоною, передає офіційний сайт клубу Ла Ліги.
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Новий контракт із 20-річним іспанцем розраховано до кінця червня 2030 року. Гравець представляє головну команду "блаугранас" із літа 2021-го.
У ході поточної кампанії Гаві відзначився двома голами й трьома асистами в 20 матчах усіх турнірів.
Нагадаємо, нещодавно Барселона також продовжила контракт із Педрі.