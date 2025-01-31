Центральний півзахисник Гаві оновив свою угоду з Барселоною, передає офіційний сайт клубу Ла Ліги.

Барселона — Аталанта 2:2 Відео голів та огляд матчу 29.01.2025

Новий контракт із 20-річним іспанцем розраховано до кінця червня 2030 року. Гравець представляє головну команду "блаугранас" із літа 2021-го.

У ході поточної кампанії Гаві відзначився двома голами й трьома асистами в 20 матчах усіх турнірів.

Нагадаємо, нещодавно Барселона також продовжила контракт із Педрі.