Іспанія

Football.ua представляє прев'ю поєдинку в чемпіонаті Іспанії, який відбудеться 1 лютого, розпочавшись о 22:00.

У рамках 22-го туру іспанської Ла Ліги-2024/25 Еспаньйол на власному полі зустрінеться з мадридським Реалом.

[*] — положення команди в турнірній таблиці

СУБОТА, 1 ЛЮТОГО, 22:00. RCDE STADIUM, КУРНАЛЯ-ДА-ЛЮБРАГАТ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — АЛЕХАНДРО МУНЬЇС РУЇС. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Чинний чемпіон Іспанії сьогодні ввечері спробує продовжити свою переможну серію в турнірі до п'яти поєдинків. Тижнем раніше перший хет-трик Кіліана Мбаппе дозволив "вершковим" розгромити на виїзді Вальядолід (3:0), завдяки чому перевага над Атлетіко в турнірній таблиці Ла Ліги зросла до чотирьох залікових балів.

Еспаньйол тим часом веде боротьбу за виживання, відстаючи від рятівної 17-ї сходинки, утримуваної Алавесом, всього на одне очко. Минулої суботи "біло-сині" в Севільї зіграли внічию з однойменним місцевим клубом (1:1), вперше від початку (третій-п'ятий тур) поточної кампанії чемпіонату Іспанії уникнувши поразок у трьох поспіль матчах.

Варто зазначити, що аж 18 із 20 наявних залікових балів колектив Маноло Гонсалеса здобув саме на власному полі. Еспаньйол не знає смаку поразок в останніх п'яти домашніх зустрічах Ла Ліги, однак, більше очок за мадридський Реал на чолі з Карло Анчелотті (22) у виїзних поєдинках сезону-2024/25 має тільки Барселона (24).

"Біло-синім" в останніх десяти очних зустрічах із "вершковими" на власному полі лише тричі вдалося не зазнати поразки. У 2013 році Еспаньйол зіграв із Реалом унічию (1:1), а в 2018-му й 2021-му здобув звитяги з рахунком 1:0 і 2:1.

Клуб із Барселони цілком здатний гідно виступити в такому матчі, але мадридці все одно мають вийти переможцями з цієї дуелі, адже навряд чи успішний поєдинок із Брестом (3:0) у Генгамі в рамках заключного туру основного етапу оновленої Ліги чемпіонів міг вдосталь втомити гравців і призвести до втрати очок сьогодні.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Еспаньйол: Х. Гарсія — Ель Хілялі, Кумбулла, Кабрера, Оліван — Техеро, Лосано, Крал, Хофре — Р. Фернандес, Пуадо

Реал Мадрид: Куртуа — Васкес, Рюдігер, Чуамені, Ф. Гарсія — Себальйос, Вальверде, Беллінгем — Родріго, Мбаппе, Вінісіус

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