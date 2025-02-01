Іспанія

Мігель де ла Фуенте після виходу на заміну з двох спроб не зміг реалізувати пенальті.

У рамках 22-го туру іспанської Ла Ліги Райо Вальєкано вирушив у гості до Леганеса, де зумів здобути мінімальну перемогу завдяки голу Сісса.

Утім, найцікавіші події відбувалися у компенсований до другого тайму час: господарі, перебуваючи у меншості з кінця першої половини через вилучення Гонсалеса, могли за таких умов вирвати нічию.

Проте Мігель де ла Фуенте після двох спроб не зміг реалізувати удар із "позначки". Рефері після першої спроби, коли Леганесу вдалося забити після добивання, вирішив, що пенальті має бути перебитий, проте друга спроба де ла Фуенте також виявилася невдалою.

Леганес — Райо Вальєкано 0:1

Гол: Сісс, 78

Леганес: Дмітрович — Альтіміра (Брашанац, 62), Росьє, Гонсалес, Настасич, Крус — Раба, Нейу, Сіссе (Тапіа, 23), Родрігес (де ла Фуенте, 81) — Ель Хаддаді (Саенс, 46)

Райо Вальєкано: Баталья Барга — Раціу (Балліу, 86), Лежен, Мумін, Чаваррія — Сісс, Лопес (Ембарба, 76) — Де Фрутос (Гвардіола Наварро, 76), Паласон, Гарсія (Валентін, 86) — Нтека (Камельйо, 58)

Попередження: Раба, Нейу, Лопес, Лопес — Нтека, Раціу, Ембарба

Вилучення: Гонсалес, 45+2

На 90+7 та 90+14 Мігель де ла Фуенте (Леганес) не реалізував пенальті.