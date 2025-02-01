Іспанія

Колективи не порадували голами на Естадіо Колісеум.

У рамках 22-го туру іспанської Ла Ліги-2024/25 Хетафе приймав Севілью на Естадіо Колісеум.

Командам не вдалося як виявити сильнішого, так і порадувати результативними ударами. Підопічні Пепе Бордаласа з 24-ма очками йдуть 14-ми в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії, тоді як колектив Хав'єра Гарсії Піменти з 28-ма заліковими балами перебуває на 11-й сходинці.

Хетафе — Севілья 0:0

Хетафе: Сорія — Іглесіас, Джене, Дуарте, Беррокаль, Ріко — Перес (Аленья, 77), Арамбаррі, Уче (Сола, 77), да Кошта (Майораль, 46) — Хуанмі (Родрігес, 90+1)

Севілья: Нюланд — Кармона, Баде, Гудель, Педроса (Салас, 76) — Соу, Локонга, Ньїгес (Адамс, 81) — Лукебакіо (Агуме, 90+5), Ромеро (Санчес, 90+5), Варгас (Еджуке, 76)

Попередження: да Кошта, Беррокаль, Джене, Іглесіас — Ромеро, Ньїгес, Лукебакіо, Локонга, Кармона, Гудель