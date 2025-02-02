Іспанія

Football.ua представляє прев'ю поєдинку в чемпіонаті Іспанії, який відбудеться 2 лютого, розпочавшись о 15:00.

У рамках 22-го туру іспанської Ла Ліги Барселона на своєму полі прийме Алавес.

Барселона — Алавес

Неділя, 2 лютого, 15:00, стадіон Олімпійський, Барселона. Арбітр зустрічі — Х. Мунуера Монтеро

Пряма трансляція на медіасервісі MEGOGO.

Минулих вихідних Барселона була в сенсаційній формі в Ла Лізі, здобувши перемогу над Валенсією з рахунком 7:1, але цей успіх виявився лише другою перемогою у вищому дивізіоні Іспанії з початку листопада. Насправді, каталонські гіганти виграли лише два з останніх дев'яти матчів у чемпіонаті, зазнавши при цьому чотирьох поразок, що призвело до втрати життєво важливих позицій на вершині дивізіону, де їх випереджають Реал та Атлетіко.

Підопічні Фліка вийдуть на матч після нічиєї 2:2 з Аталантою у своєму останньому матчі у Лізі чемпіонів, а успішна кампанія дозволила їм посісти другу сходинку в загальній таблиці. Барселона просто зобов'язана продовжити серію перемог у чемпіонаті — було б шоком, якби вона програла в неділю. Остання перемога Алавеса над каталонським грандом припала на виїзді в сезоні-2016/17. Алавес програє Барселоні вже чотири матчі, в тому числі 3:0 на початку цього сезону, але в сезоні-2021/22 вони зіграли з каталонцями внічию 1:1 у матчі Ла Ліги.

Минулого сезону "Ель Глоріозо" посів 10-те місце у вищому дивізіоні Іспанії, що стало чудовим сезоном, але баскській команді буде важче досягти позитивних результатів у сезоні-2024/25, і наразі вони перебувають у нижній частині дивізіону.

Алавес програв лише один з останніх семи матчів у чемпіонаті, і вони здобули чотири очки в останніх двох матчах, обігравши Реал Бетіс 3:1, а потім обігравши Сельту в минулому турі. Баски також не зазнали поразок у трьох останніх матчах чемпіонату на виїзді, і вони будуть свіжішими з цих двох команд, оскільки в середу ввечері Барселона брала участь у напруженому матчі Ліги чемпіонів.

Орієнтовні склади

Барселона: Щесни — Кунде, Араухо, Кубарсі, Бальде — Касадо, Педрі — Ямал, Гаві, Рафінья — Левандовські.

Алавес: Овоно — Тенагліа, Моуріно, Діарра, Санчес — Гевара, Бенавідес — Вісенте, Гуріді, Конечни — Кіке Гарсія.

Поточна форма

Очні зустрічі