Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів поєдинку іспанської Ла Ліги, що відбувся 1 лютого 2025 року.

Мадридський Реал поступився каталонському Еспаньйолу в матчі 22 туру іспанської Ла Ліги.

Команда Карло Анчелотті переважала суперників за всіма показниками впродовж усього поєдинку, проте господарі поля вистояли до перерви, а під завісу основного часу ще й зуміли забити. Як виявилось, цей пізній м’яч виявився єдиним та переможним у загалом доволі гарячій грі з неоднозначними рішеннями арбітра.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Еспаньйол — Реал Мадрид у 22 турі іспанської Ла Ліги-2024/25:

Еспаньйол — Реал Мадрид 1:0

Гол: Ромеро, 85

Еспаньйол: Гарсія — Ель-Хілалі, Кумбулла, Кабрера, Ромеро — Каррерас (Техеро, 67), Лосано, Крал, Гонсалес (Хунке, 66) — Пуадо (Калеро, 83), Фернандес (Веліс, 73)

Реал Мадрид: Куртуа — Васкес (Діас, 87), Чуамені, Рюдігер (Асенсіо, 15), Гарсія — Гоес, Вальверде, Себальйос (Модрич, 80), Беллінгем — Мбаппе, Вінісіус

Попередження: Ромеро, Кумбулла.