Іспанія

Але англійський клуб усе одно знайшов, кого придбати.

Англійський Вулвергемптон цьогорічної зимової трансферної кампанії поставив собі на меті придбати опорного півзахисника, і таки виконав це завдання з пошуку разом із придбанням гравця Реймса Маршала Мунетсі.

Але до цього "вовкам" треба було подолати чималу кількість раундів перемовин та почути не одну відмову в їхній зацікавленості щодо окремих футболістів.

Зокрема, київське Динамо, як повідомляють ЗМІ, не спокусилось на солідну пропозицію англійського клубу.

Проте не лише "біло-сині" виявились тим клубом, який відмовив Вулвергемптону.

Подібна невдача спіткала "вовків" і у випадку перемовин щодо придбання американського опорного півзахисника севільського Бетіса Джонні Кардосо.

23-річний виконавець саме оновив контракт із "зелено-білими" на додатковий рік, що вказувало на те, що вони відкриті до перемовин і потенційного продажу гравця на підвищено-вигідних для себе умовах.

Цього разу йшлось про 25 млн євро, які запропонували Вулвз, проте, як і у випадку з Динамо, відповідь Бетіса була негативною.

На такі самі кошти розраховуватиме під час власних перемовин і лондонський Тоттенгем, але це вже буде історія з літнього трансферного циклу.

Кардосо в цьому сезоні забив один гол та віддав один гольовий пас у 25 матчах.