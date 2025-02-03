Україна

Кияни не готові розлучатися із ключовим гравцем напередодні другої половини сезону.

Президент київського Динамо Ігор Суркіс у своїй звичній манері прокоментував чутки про трансфер півзахисника Володимира Бражка до Вулвергемптона.

"Бражко залишається в Динамо. Тому що ми насамперед керуємося пріоритетами клуба. А вони очевидні: нам треба виграти чемпіонат і отримати можливість поборотися за право участі в Лізі чемпіонів.

Володимир – ключовий гравець команди, який допоможе нам в досягненні цієї мети. Це набагато важливіше ніж ситуативно заробити якісь гроші на його продажі.

При цьому, ми дуже хочемо бачити Бражка в великому чемпіонаті і статусному європейському клубі. Він знає нашу позицію, спокійно на все реагує і заслужить таку пропозицію у майбутньому.

Динамо з повагою ставиться до Вулвергемптона, але ми усі та гравець розуміємо, що у наступному сезоні клуб може опинитися у Чемпіоншипі. За бажанням в нас ще буде час та можливість повернутися до цієї розмови, коли обидва клуби виконають свої турнірні цілі", — наводить слова Суркіса ТаТоТаке.

Раніше була інформація, що "вовки" готові запропонувати киянам 20 мільйонів євро за 23-річного українця.

У нинішньому сезоні Бражко провів 25 матчів, у яких забив чотири м'ячі та віддав три асисти.

За підсумками 17 турів Динамо очолює УПЛ, випереджаючи Олександрію на п'ять очок.