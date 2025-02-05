Іспанія

Головний тренер Барселони Ганс-Дітер Флік остаточно зробив свій вибір шодо першого номеру.

Останнім часом Фліку доводилося обирати між двома голкіперами - Іньякі Пенья та Войцехом Щесни.

На пресс-конференції перед грою з Валенсією ентренадор дав остаточну відповідь.

"Щесни тепер наш перший воротар, це остаточно. Йдеться не тільки про Іньякі або Войцеха, а про всю команду. Ми завжди ухвалюємо рішення, які відповідають інтересам команди", — сказав Флік.

Вже завтра, 6-го лютого, Барселона зіграє проти Валенсії в рамках 1/4 Кубку Іспанії.