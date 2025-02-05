Іспанія

Конфлікт набирає обертів.

Раніше Реал звернувся з офіційним протестом до RFEF — Королівської федерації футболу Іспанії з протестом щодо суддівства матчу 22-го туру чемпіонату, в рамках котрого Реал поступився Еспаньолу з рахунком 0:1.

Пізніше клуб вирішив ігнорувати заходи Федерації та вимагав правосуддя.

Осторонь ситуації не залишився президент Атлетіка Більбао Хон Уріарте:

"Можемо згадати наш останній матч на Бернабеу. Тоді Карвахаль здійснив жортский підкат проти Юрі Берчіче та зломав йому кістку. Ми вимушені були закінчувати матч у меншості, адже замін не було, а Дані отримав лише жовту. Є певні інциденти, котрі дратують всіх президентів.

Ми розуміємо, що суддівство — складна штука. Але ми всі повинні працювати на те, щоб покращити всі ці аспекти", — сказав Уріарте.