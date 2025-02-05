Іспанія

Реал продовжує гнути свою лінію.

Декількома днями раніше Реал звернувся з офіційним протестом до RFEF — Королівської федерації футболу Іспанії. Суть протесту: клуб обурений суддівством матчу 22-го туру чемпіонату, в рамках котрого Реал поступився Еспаньолу з рахунком 0:1.

Наприклад, Реал протестує проти невидачі арбітром Алехандро Муньїсом Руїсом червоної картки захиснику Карлосу Ромеро за фол проти Кіліана Мбаппе — саме цей гравець наприкінці зустрічі забив єдиний гол.

Зараз AS повідомляє, що бланкос анонсували RFEF свою неприсутність на робочій зустрічі Федерації з клубами Прімери та Сегунди. При цьому, саме Реал раніше першим підтвердив участь.

Клуб повідомив Федерацію, що не вважає доцільним брати участь у зустрічі саме в цей час, адже ця зустріч повинна зблизити клуби та арбітрів.

Представники RFEF поки на надали свої офіційні коментарі.

Раніше повідомлялося, що Реал може підписати контракт з Пепе.