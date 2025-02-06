Іспанія

Команда Карло Анчелотті втратила свою перевагу у два м'ячі, але потім забила переможний гол на останніх хвилинах.

Мадридський Реал насилу здолав Леганес у чвертьфіналі Кубку Іспанії з рахунком 3:2.

Команда Карло Анчелотті забила двічі в середині першого тайму, коли авторами голів стали Лука Модрич та Ендрік.

Однак наприкінці першого тайму Хуан Крус реалізував пенальті у ворота українського воротаря Андрія Луніна та відіграв один м'яч. Потім на 59 хвилині той самий Крус оформив дубль та зрівняв цифри на табло.

Здавалося, що матч перейде в додатковий час, але на третій компенсованій хвилині до другого тайму Гонсало Гарсія скористався передачею Браїма Діаса та забив переможний м'яч для "вершкових".

Леганес — Реал Мадрид 2:3

Голи: Крус, 39 (пен), 59 - Модрич, 18, Ендрік, 25, Г. Гарсія, 90+3.

Леганес: Сориано — Альтіміра, Росьє, Гонсалес, Настасич, Крус (Раба, 73) — Родрігес (Чікко, 80), Нейу, Тапіа, Брашанац — Д. Гарсія (де ла Фуенте, 80).

Реал Мадрид: Лунін — Вальверде, Асенсіо, Рамон, Менді (Ф. Гарсія, 83) — Чуамені, Модрич — Гюлер (Себальйос, 76), Діас, Родріго Гоес (Вінісіус, 46) — Ендрік (Г. Гарсія, 83).

Попередження: Гонсалес, Нейу — Рамон, Вінісіус, Модрич.