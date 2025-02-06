Іспанія

Баски вийшли в наступну стадію.

У рамках 1/4 фіналу Кубка Іспанії між собою грали Реал Сосьєдад і Осасуна.

Господарі вирішили результат зустрічі в першому таймі, відправивши два голи у ворота гостей. Таким чином, Сосьєдад вийшов у півфінал Кубка Іспанії.

Реал Сосьєдад — Осасуна 2:0

Голи: Барренечеа, 21, Мендес, 31.

Реал Сосьєдад: Реміро, Муньос, Агерд, Субельдія (Арамбуру, 60), Елустондо, Субіменді, Барренечеа (Серхіо Гомес, 55), Марін (Оласагасті, 60), Мендес, Кубо (Беккер, 81), Оярсабаль (Оускарссон, 55).

Осасуна: Еррера, Хуан Крус, Катена, Бойомо, Аресо, Муньйос, Монкайола (Ібаньєс, 60), Барха (Еррандо, 37), Орос (Сарагоса, 60), Рубен Гарсія (Торро, 60), Будимир (Рауль Гарсія, 71).

Попередження: Орос, Ойарсабаль, Монкайола, Еррера, Ібаньєс, Аресо, Муньос, Агерд.

Вилучення: Катена, 35.