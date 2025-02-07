Іспанія

Керманич "вершкових" дав свій коментар перед дербі Мадрида.

Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті відповів президенту Ла Ліги Хав'єру Тебасу, який нещодавно заявив, що хтось у керівництві клубу "втратив голову".

Відповідну заяву Тебас зробив після зустрічі між Ла Лігою, арбітрами, клубами й RFEF у четвер, 6 лютого, свідомо проігнорованої "вершковими".

"Я б не хотів торкатися цієї теми перед таким важливим матчем. Тебас може бути впевнений, тут ніхто не зійшов із розуму. Ми хочемо отримати лише пояснення. Вони кажуть, що система надає перевагу Реалу, але коли ми хочемо змінити її, це відкидається, що мене трохи дивує", — цитує Анчелотті видання AS.

Спеціаліст також відповів, чи отримав Реал аудіозапис переговорів суддівської бригади з матчу проти Еспаньйола, де, на думку мадридців, припустився помилки головний арбітр Алехандро Муньїс Руїс, не вилучивши Карлоса Ромеро за фол проти Кіліана Мбаппе.

"Ні, ми нічого не отримали. Я не знаю, чому вони не хочуть його нам надіслати. Ви маєте спитати в них. Ми попросили лише аудіозапис, нічого більше. Ми просто хочемо знати, що сталося", — додав керманич "вершкових".

Нагадаємо, матч Реал — Атлетіко в 23-му турі Ла Ліги-2024/25 відбудеться завтра, 8 лютого, розпочавшись о 22:00 за Києвом.