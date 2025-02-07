Іспанія

Ситуація навколо суперечки "вершкових" із Ла Лігою продовжує набирати обертів.

Санкції для мадридського Реалу – таким було послання та вимога, яка була висунута клубами на зустрічі у четвер у Королівській федерації футболу Іспанії.

Пропозиція про санкції для "вершкових", яка отримала велику підтримку і яка, що найголовніше, не піддалася критиці жодним із присутніх.

Клуби вважають цю кампанію Реала проти суддів маневром тиску та неповаги.

Також наголошується, що представники "вершкових" не були присутні на зустрічі, хоча спочатку підтвердили свою участь.

Багато хто скористався ситуацією, щоб посилити критику на Реал. Був навіть один клуб, який не хотів бути присутнім на засіданні через представників "вершкових".

Деякі учасники розкритикували Ла Лігу за те, що вона не захистила себе від звинувачень клубу, яким керує Флорентіно Перес. Вони посилаються на останню заяву після матчу Реала з Еспаньйолом, в якому вони піддали сумніву професіоналізм суддівства, а також на постійні трансляції на клубному телеканалі з критикою ймовірних помилок у матчі проти "вершкових".

Також обговорювалася можливість запиту аудіозаписів переговорів суддівських бригад, про що Реал просив у своїй заяві та готовий звернутися за отриманням цього запиту до звичайних судів. Декілька присутніх підтримали це, зокрема Хав'єр Тебас, президент Ла Ліги.