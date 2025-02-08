Іспанія

Ексзахисник Барселони прокоментував останні публікації мадридського клубу.

Мадридський Реал у гостьовому поєдинку 22 туру іспанської Ла Ліги поступився каталонському Еспаньйолу з мінімальним рахунком із кількома спірними рішеннями арбітрів за ходом гри.

Еспаньйол — Реал Мадрид 1:0 Відео гола та огляд матчу Ла Ліги

Уже після матчу "галактікос" залучили всі наявні в них інформаційні ресурси для того, аби звинуватити арбітрів у помилках, які в підсумку мали вплив на остаточний результат гри.

Перед ключовим матчем 23 туру національної першості проти Атлетіко на Сантьяго Бернабеу це питання знову набуло актуальності, тож колишній захисник каталонської Барселони Жерар Піке не відмовив собі в задоволенні прокоментував останні реакції принципового й понині для нього суперника.

"Матч Еспаньйол — Реал? У таких іграх не хочеться, щоб хтось виграв у принципі. Зрештою, яким би не був результат, усе буде добре, тому що одна з двох команд завжди втрачає очки, або обидві одразу, що теж непогано.

Епізод із можливим вилученням Карлоса Ромеро за підкат проти Мбаппе… Я бачив зображення в газетах, і вони дійсно виглядають так, ніби це мала б бути червона картка, але це знову та сама історія, що і завжди.

Я маю на увазі, що коли ви зупиняєте момент, то іноді це зображення виглядає більш жахаючим, аніж є насправді. Я не бачив цього наживо, тому не можу сказати. Але це фото дійсно виглядало так, ніби це мало б бути вилучення.

Утім, остаточне рішення в підсумку ухвалює лише суддя, і в даному випадку він сказав, що це — не червона картка, клуби повинні з цим погодитись.

Реакція Реала? Ми проходили через цю історію мільйон разів. Днями Сімеоне, я думаю, був дуже, дуже правий у своєму висловлюванні. Ми живемо цією історією вже 120 років. А подібні димові інформаційні завіси — це дуже в стилі Реала, тобто, коли вони не виграють то задіюють усю техніку, усі засоби масової інформації, щоб говорити про щось інше, окрім власної гри.

Ми завжди з цим стикались. Тут єдині, хто постраждає, — це судді, на них буде ще більший тиск. Я бажаю їм добра, але такі помилки були завжди", — заявив колишній іспанський футболіст.

Матч Реал — Атлетіко відбудеться 8 лютого, о 22:00.