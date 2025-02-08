Іспанія

Команда Клаудіо Хіральдеса не просто відігралася після 0:2, а й здобула перемогу.

У рамках 23-го туру іспанської Ла Ліги Сельта приймала на своєму полі Реал Бетіс.

Перший тайм цілком залишився за гостями: спочатку Антоні дебютним голом за Бетіс відкрив рахунок, а потім Льоренте подвоїв перевагу клубу з Севільї.

Утім, втримати перемогу та навіть нічию гравцям Бетіса не вдалося, бо футболісти Сельти після перерви здійснили неймовірний камбек та трьома голами вирвали перемогу — 3:2.

Сельта — Реал Бетіс 3:2

Голи: Бельтран, 63, Родрігес, 66, Сведберг, 88 - Антоні, 10, Льоренте, 22

Сельта: Гуайта — Родрігес, Домінгес Касерес, Алонсо — Мінгеса (Каррейра, 82), Бельтран, Сотело (Жаїлсон, 89) — Гонсалес Мартінес (Сведберг, 60), Лосада (Лопес, 60) — Дуран (Іглесіас, 82)

Реал Бетіс: Адріан — Фернандес, Льоренте, Бернардо де Соуза, Перро (Родрігес (Ло Чельсо, 72), 46) — Кардосо, Рока (Альтіміра, 58) — Антоні (Еззалзулі, 72), Іско, Родрігес (Ло Чельсо, 72) — Бакамбу (Роке, 58)

Попередження: Алонсо, Іглесіас, Бельтран — Перро, Антоні, Роке