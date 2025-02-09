Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Іспанії, що відбувся 8 лютого 2025 року.

Реал та Атлетіко втретє поспіль зіграли внічию в El Derbi madrileño.

Команди Карло Анчелотті та Дієго Сімеоне обмінялись голами в різних таймах, але за перемогою ніхто з них так і не пішов.

Огляд матчу:

Реал — Атлетіко 1:1

Голи: Мбаппе, 50 — Альварес, 35 (пен.)

Реал: Куртуа — Л. Васкес (Камавінга, 81), Асенсіо, Чуамені, Ф. Гарсія — Вальверде, Беллінгем, Себальйос (Модрич, 80) — Родріго (Діас, 87), Мбаппе, Вінісіус.



Атлетіко: Облак — Льоренте, Хіменес, Ленгле, Галан (Рейнілдо, 64) — Сімеоне (Моліна, 64), Де Пауль (Корреа, 77), Барріос, Ліно (Коке, 63) — Альварес (Серлот, 81), Грізманн.



Попередження: Себальйос — Ленгле, Галан, Серлот.